Concessionária não cumpre compromisso com Guarulhos para concluir o Trevo de Bonsucesso

Diferentemente do que havia anunciado no ano passado junto ao então ministro da Infraestrutura e hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a CCR Rio-SP, concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, informa agora que as obras das marginais na cidade só serão concluídas em 2025, como rege o contrato. No entanto, em março de 2022, antes da campanha eleitoral, em evento realizado no Ciesp, a presidente da empresa, Carla Fornasaro, ouviu a promessa de Tarcísio que naquele momento anunciava a antecipação das obras para favorecer Guarulhos.

Apesar dos compromissos firmados, inclusive com a instalação de placas na região informando o início das obras, nada foi feito no local além da retirada de algumas árvores no final de 2022. Procurada, a assessoria da CCR-Rio SP informou agora que “todas as obras de ampliação de capacidade de tráfego da Via Dutra, em Guarulhos, têm previsão de entrega em 2025, conforme o contrato de concessão”, respondeu.

As obras das marginais da rodovia Dutra, entre o Posto Sakamoto e o Jardim Aracília, são necessárias para garantir a saída do Trevo de Bonsucesso no sentido de São Paulo. A finalização do Trevo, de responsabilidade da Prefeitura de Guarulhos, está praticamente concluída. Porém, sem o acesso à Dutra, a liberação do último viaduto, que está concluído, fica sem sentido.

A atual gestão pegou o Trevo de Bonsucesso em 2017 com menos de 40% das obras concluídas. Faltava até mesmo desapropriações para dar sequência ao contrato. Passados seis anos e meio, tudo que depende da Prefeitura foi finalizado, mas a liberação do complexo não é possível porque não há acesso à rodovia, já que ainda falta a construção da marginal, que é de responsabilidade da CCR Rio-São Paulo, conforme determina o contrato de concessão.