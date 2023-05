Cursos gratuitos de qualificação profissional têm 66 vagas abertas em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos receberá até a próxima segunda-feira (29) de maio inscrições para 66 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As formações são oferecidas em parceria com o Sebrae e os interessados deverão entrar em contato pelos telefones (11) 2425-2847, (11) 2441-0931, (11) 2475–9728, (11) 2475-9715 ou (11) 2475-9724, da Secretaria do Trabalho, ou ir ao Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), na rua Antônio Iervolino, 225, Vila Augusta, em horário comercial.

Um total de 30 vagas está reservada para o curso de biossegurança para o segmento de beleza, no qual os alunos irão aprender a aplicar os procedimentos de biossegurança de acordo com as normas vigentes relativas às etapas de limpeza, desinfecção, inspeção, acondicionamento, esterilização, uso de equipamentos de proteção individual e armazenamento de materiais e instrumentos. As aulas serão online e acontecerão nos dias 2, 5, 6, 7 e 12 de junho, das 18h às 22h.

Já o curso de formação básica de jardinagem tem 18 vagas abertas e o aluno irá aprender a identificar, preparar e corrigir o solo, além de selecionar espécies vegetais, montar vasos, floreiras e aplicar técnicas de jardinagem. As aulas serão presenciais no Senac Guarulhos (rua Padre Celestino, 108, Centro) nos dias 1º, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 de junho, das 8h30 às 12h30.

Também de forma presencial no Senac Guarulhos, o curso que ensina a montar uma loja virtual tem 18 vagas abertas. O objetivo é preparar profissionais capazes de desenvolver uma loja virtual com WordPress utilizando as diversas tecnologias existentes no mercado, colocando-se à frente na sua formação profissional a fim de prestar um serviço de qualidade, altamente técnico e com ética na execução das suas habilidades. As aulas acontecerão nos dias 1º, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 de junho, das 8h30 às 12h30.