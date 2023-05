Prefeitura lança programa que prevê a troca de recicláveis por alimentos em Ecopontos

A Prefeitura de Guarulhos lançou na manhã desta quarta-feira (24) o projeto Moedas do Bem, que consiste na troca de cinco quilos de resíduos recicláveis por um quilo de alimento nos Ecopontos e Cras da cidade. O projeto funcionará, inicialmente, apenas no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade e no Ecoponto Pimentas, ambos equipamentos instalados na rua Itália, 13, Parque das Nações.

A cada cinco quilos de resíduos recicláveis entregues no Ecoponto Pimentas, de segunda e quarta-feira, o munícipe recebe um voucher que dá direito a um quilo de alimento, que deve ser retirado no Cras Nova Cidade às terças e quintas-feiras. Para a troca são aceitos resíduos como papel, plástico, metal, vidro e óleo de cozinha. Lixo eletrônico não entra no projeto. “Queremos expandir a iniciativa para a cidade inteira. Aqui é uma área que sofre muito com o descarte irregular, então é uma ajuda mútua. Trata-se de mais um esforço para manter a cidade limpa e cuidar para que todos tenham alimento na mesa”, comentou o prefeito Guti, presente no lançamento do projeto.

Além dos secretários Edmilson Americano, de Governo, Fábio Cavalcante, de Desenvolvimento e Assistência Social, e Rodnei Minelli, de Serviços Públicos, o lançamento reuniu representantes de diversas cooperativas parceiras da Prefeitura que se beneficiarão do projeto.

Madalena dos Santos, da Cooperativa Luta e Vida, disse que o projeto será muito importante para os catadores. “Hoje cinco quilos de material reciclável são vendidos por um valor mínimo, cerca de 50 centavos, não dá pra comprar nada. Agora, trocar por um arroz, um leite, um óleo pra levar pra casa e alimentar os filhos e sustentar a casa é muito bom”, afirmou.

“Eu quero dar meus parabéns pela iniciativa. Esta é mais uma das importantes ações da Prefeitura na área da reciclagem e a cidade está sendo muito bem falada”, complementou Demetrios Rocha, da Cooperativa Recicla Mais Guarulhos.