Programa de distribuição de marmitas a R$ 1 é iniciado em Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos deu a largada nesta quinta-feira (25) em mais uma iniciativa de combate à insegurança alimentar, o Pegue e Leve. Instalado na rua dos Jesuítas, 483, Cumbica, o equipamento disponibilizará à população em vulnerabilidade social 250 marmitas diariamente a R$ 1 cada.

Os munícipes podem retirar os alimentos de segunda a sexta-feira a partir das 11h30. As senhas começam a ser distribuídas minutos antes, na fila. O local não disponibiliza mesas e cadeiras. A ideia é que o munícipe retire sua marmita e consuma onde preferir.

“Esta é mais uma ação do programa Guarulhos contra a Fome pra que a gente consiga oferecer segurança alimentar àqueles que mais precisam”, afirmou o prefeito Guti, que participou da inauguração do espaço ao lado dos secretários Fábio Cavalcante, de Desenvolvimento e Assistência Social, e Edmilson Americano, de Governo. “A alimentação aqui é balanceada. Tem proteína, carboidrato, salada. É isso que a gente quer: que o nosso povo tenha comida de qualidade na mesa”, completou Guti.

Guarulhos contra a Fome

Lançado na última sexta-feira (19), o programa é um pacote de medidas que estão sendo implantadas em Guarulhos a fim de combater a insegurança alimentar por meio da ampliação de programas já existentes e do lançamento de projetos voltados a pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua na cidade.

A primeira ação do pacote foi a abertura do credenciamento de instituições para receberem o repasse de doações pelo Banco de Alimentos de Guarulhos.

Além disso, nesta quarta-feira (24) foi anunciado o início do projeto Moedas do Bem, que consiste na entrega de cinco quilos de resíduos recicláveis nos Ecopontos, que serão trocados por um quilo de alimento não perecível nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade. O projeto funcionará, inicialmente, apenas no Cras Nova Cidade e no Ecoponto Pimentas, ambos equipamentos instalados na rua Itália, 13, Parque das Nações.