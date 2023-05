Cerca de 11 mil empresas são abertas em Guarulhos nos quatro primeiros meses do ano

Em apenas quatro meses, entre janeiro e abril deste ano, Guarulhos ganhou 10.873 novas empresas. Destas, 10.354 são microempresas, que faturam até R$ 360 mil por ano. As informações são do Mapa de Empresas, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que reúne dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Para o prefeito Guti, o crescimento do empreendedorismo em Guarulhos tem contribuído para diversificar a economia local, fortalecendo setores como comércio, serviços, indústria e tecnologia. “Estamos estimulando a inovação e a criatividade dos empreendedores, que estão trazendo soluções inovadoras para o mercado e impulsionando a competitividade do município”, comentou.

O documento informa ainda que o tempo médio para abertura (viabilidade + registro) de uma nova empresa na cidade é de um dia e dezoito horas. O prazo médio para a análise da viabilidade, que é quando o município e a Junta Comercial confirmam a possibilidade de a empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome escolhido, é cerca de cinco horas. O prazo para o registro, quando a Junta Comercial fornece o número do CNPJ, é em média de 36 horas.

Das cerca de 159 mil empresas ativas em Guarulhos, aproximadamente 142 mil são microempresas e 9,2 mil são empresas de pequeno porte, que têm faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.