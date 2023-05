Parque Linear Transguarulhense recebe o Reggae Fest Guarulhos no domingo

Celebrar a união e a paz por meio da música com uma grande festa ao ar livre e toda a energia positiva que o reggae tem a oferecer. A primeira edição do Reggae Fest Guarulhos acontece no próximo domingo (4), a partir das 13h, no Parque Linear Transguarulhense, no Parque Continental. O evento é gratuito e tem classificação livre.

Com a proposta de tornar essa cultura acessível a todos e promover um dia inteiro de muita música e diversão para toda a família, o Reggae Fest Guarulhos reúne as principais bandas e artistas do gênero da cidade.

Além da Mato Seco, banda convidada especial do evento, a primeira edição conta ainda com as presenças de Fya Burn, Semente Regueira, Atrip, GruVibes, Zeu, Virando Massa, Bamboo BR e Tribo Guaru. Nos intervalos o festival também conta com a discotecagem de Jamil Core, fundador do Djanguru Sound System, um dos pioneiros do sistema de som da cidade.

O Reggae Fest Guarulhos conta com o apoio da Prefeitura, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos artísticos em parques, praças e espaços públicos da cidade.

Serviço

O Parque Linear Transguarulhense fica na avenida Transguarulhense, s/nº, Parque Continental.