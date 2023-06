Guarulhos inicia Operação Inverno nesta quinta-feira

Com a previsão de queda na temperatura durante as próximas semanas, a Prefeitura de Guarulhos dá inicio nesta quinta-feira (1º) à Operação Inverno 2023 com o objetivo de reforçar o acolhimento de pessoas em situação de rua nos serviços institucionais. A população pode acionar as equipes de abordagem social pelos telefones (11) 2536-4110, das 9h às 21h, (11) 2441-9336, das 21h às 9h, e pelo WhatsApp, que funciona 24 horas: (11) 2087-7400.

De acordo com Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, o Serviço Especial de Abordagem Social já atua, normalmente, durante toda a semana. “As equipes passam duas vezes por dia pelos locais em que há maior concentração de pessoas em situação de rua. Quando encontramos alguém que necessita de atendimento ou somos acionados, vamos ao local e dialogamos para convencer a pessoa a aceitar o acolhimento”, explicou. Caso o munícipe não aceite ajuda, são ofertados alimentos e cobertores.

Guarulhos possui atualmente quatro acolhimentos para pessoas em situação de rua que, juntos, somam cerca de 350 vagas. Neles são oferecidos alimentação, local para higiene e acomodação para descanso, além de espaços de incentivo cultural e atendimento socioassistencial.

Para evitar a recusa por um local para passar a noite por não terem onde deixar seus pets, um dos equipamentos de acolhimento da Prefeitura de Guarulhos recebe também, desde 2020, os animaizinhos. O Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino – Centro, situado na rua Francisco de Paula Santana, 44, tem capacidade para abrigar cem pessoas e 20 animais.