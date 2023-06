Guarulhos emite a milésima Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Em cerimônia realizada no auditório do Paço Municipal, o prefeito de Guarulhos, Guti, entregou nesta terça-feira (13) a milésima Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) ao menino Enzo Ferreira, de três anos, que estava ao lado do jovem Leonardo Cezar Z. Caraça, de 11 anos, o primeiro a obter a carteira, em outubro do ano passado.

O documento é emitido gratuitamente pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI) com o objetivo de garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

“Essa carteirinha permite que as pessoas com TEA sejam tratadas melhor, com mais responsabilidade e mais acolhimento. Guarulhos virou uma cidade referência em inclusão e temos orgulho disso. Vários prefeitos e secretários de outros municípios nos procuram para conhecer nossos projetos e ações”, afirmou Guti.

Já o secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, parabenizou o trabalho desenvolvido pela subsecretaria e ressaltou a necessidade da inclusão das pessoas com TEA na sociedade.

A importância da carteira foi abordada pela subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia. “Hoje é um dia de grande alegria. Sempre friso a importância do documento, que além de identificar as pessoas com o transtorno possibilita quantificar e conhecer seus perfis para que possamos desenvolver melhor as políticas públicas”, disse.

Enzo Ferreira foi diagnosticado com TEA por um neurologista em novembro passado. “Ele tinha medo de barulhos, brinquedos e estranhava lugares. Notei que algo estava diferente. Foi um alívio entender o motivo desse comportamento e poder ajudá-lo. A carteirinha vai servir para as pessoas levarem em consideração a condição dele, como quando ele não deixar outra pessoa sentar ao meu lado no ônibus e chorar”, revelou Maria de Fátima da Silva Ferreira, mãe do menino, que estava acompanhada de Leonardo, o pai da criança.

A cerimônia contou com a participação do vice-prefeito, Professor Jesus, do secretário de Governo, Edmilson Americano, e do vereador Jorginho Mota, que representou a Câmara Municipal e é o autor da lei que criou a Ciptea no município. Ao final, três funcionários da subsecretaria foram homenageados com medalhas em reconhecimento pelo empenho no atendimento às pessoas com TEA.