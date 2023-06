Parque Shopping Maia recebe o Chá das Princesas

Prontas para viver uma tarde mágica, digna da realeza? A partir do dia 17 de junho, o Parque Shopping Maia irá oferecer o Chá das Princesas, um evento inédito e especial preparado para receber as crianças que sonham em ser princesas ou príncipes.

O evento conta com 3 horários, 14h, 16h e 18h, todos os sábados e domingos, iniciando dia 17 junho e finalizando dia 30 de julho. Durante a tarde, as crianças estarão na presença de suas princesas favoritas, que apresentarão um show especial e inesquecível. Além disso, as crianças serão coroadas pelas personagens, participarão do baile real e poderão tirar fotos ao final de cada sessão.

O chá da tarde não estaria completo sem o lanche, junto com as princesas em um espaço temático e proporcionando uma experiência totalmente imersiva no mundo dos contos de fadas. Para garantir uma cadeira para o chá, basta acessar o site. O ingresso sai pelo valor de R?60,00 para cada criança, mães e pais que quiserem participar da brincadeira, precisarão de um ingresso.

O Chá das Princesas é uma ação do Parque Shopping Maia em parceria com Catavento.