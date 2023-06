Academia na Praça 60+ é inaugurada no Parque Santos Dumont

Nem mesmo a insistente chuva da manhã afastou os cerca de cem idosos que acompanharam a inauguração oficial do 23º polo Academia na Praça 60+ Santos Dumont, localizado na Paróquia Sagrado Coração de Jesus (estrada do Saboó, 1.179). A proposta visa a promover o envelhecimento ativo, a saúde, a integração e a qualidade de vida das pessoas acima de 60 anos.

As aulas do polo Santos Dumont acontecem às segundas e quartas-feiras, das 8h às 10h. Entre as modalidades oferecidas estão atividades aeróbicas adaptadas, alongamento e dança. Interessados podem se inscrever no próprio local. Os endereços de todos os polos estão disponíveis no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.

Representando o prefeito de Guarulhos, Guti, o secretário da Saúde, Ricardo Rui, que é médico ortopedista, destacou a importância da Academia 60+. “Quando se fala em saúde as pessoas só pensam na parte curativa, em tratar as pessoas quando estão doentes, mas não tem coisa mais eficiente do que a prevenção das doenças. Este projeto tem todo o nosso apoio porque consegue melhorar os níveis de pressão arterial, de glicemia e a parte ortopédica dos seus participantes”, disse Rui.

O programa Academia na Praça 60+, coordenado pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, começou em 2018, na primeira gestão do prefeito Guti, em dez locais. “Até o fim do ano chegaremos a 30 polos. Vamos atender mais de duas mil pessoas”, afirmou o subsecretário Walid Shuqair, que agradeceu a parceria com a paróquia.

Já o responsável pela igreja Sagrado Coração de Jesus, o padre Luis Carlos de Brito, destacou a vocação da igreja em atender a população. “É uma satisfação muito grande acolher este projeto no espaço da paróquia, que tem também uma função social e nós precisamos cumpri-la abrindo espaço para atender a população. A igreja é um lugar de cuidar da saúde da alma e também da do corpo”, disse o pároco.

Vestindo seu chapéu caipira, o pedreiro aposentado João Pereira Reis, de 84 anos, aguardava ansioso o momento de se exercitar dançando quadrilha com os demais usuários do polo. “Não perco um dia de atividades desde que as aulas começaram aqui no polo, em março deste ano. Faço exercício e ginástica porque tenho prazer e alegria. Se eu ficar em casa os meus músculos e nervos encolhem”, revelou o morador do bairro, que estava acompanhado da agente comunitária de saúde da UBS Santos Dumont, Edna Maria Ferreira dos Santos.

O evento teve ainda as presenças do executivo governamental da Secretaria de Direitos Humanos, Gilberto Penido, representando o responsável pela pasta, Abdo Mazloum, do vereador Lameh Smeili, do supervisor da UBS Santos Dumont, Tiago Augusto Alves Torres, e de coordenadores e professores de educação física do programa.