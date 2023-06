GCM prende homem por agressão e violência doméstica na Vila Paraíso

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na noite de sábado (17), na Vila Paraíso, acusado de agredir a esposa. A vítima buscou auxílio médico no Pronto Atendimento Alvorada e relatou o ocorrido à equipe de atendentes e médicos, que acionaram a Central 153.

Os agentes da Inspetoria de Patrulhamento da Área Leste compareceram ao local e identificaram o acusado em um veículo Ford Fusion. Ele tentou fugir, mas rapidamente foi interceptado e encaminhado ao 4° Distrito Policial. A vítima, após ser medicada e passar por exame de corpo de delito, também foi ouvida pela autoridade de plantão.

Após as oitivas, foi ratificada a prisão em flagrante do homem por agressão, com base no artigo 129 do Código Penal, e por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.