GRU Airport realiza campanha de alerta sobre soltura de balões, pipas e manipulação de drones

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, deu início a uma campanha educativa com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos da soltura de balões e pipas e a manipulação de drones na região do sítio aeroportuário. A ação, que se estende para as redes sociais, contará com apresentações lúdicas em cinco escolas da rede pública municipal de Guarulhos, localizadas em bairros próximos ao aeroporto. Para professores e lideranças locais serão organizadas palestras sobre o tema e visitas a algumas áreas do aeroporto.

No Brasil, soltar balão é crime. Nos meses de junho, por conta das comemorações juninas, e de julho, época de férias escolares, a soltura acontece em maior escala. No ano de 2022, mais de 33 balões invadiram as áreas do aeroporto. De janeiro a maio deste ano, nove balões foram recolhidos. “Os riscos de balão no aeroporto colocam em perigo as operações de solo, podendo cair próximo de uma aeronave na hora do abastecimento e, quanto maior, mais elevado o risco, por isso reforçamos a campanha com ações de conscientização com as escolas e a comunidade, para que os participantes possam ser multiplicadores do alerta sobre os riscos dessa prática”, destaca o diretor de operações da GRU Airport, Admilson Reis.

Pipas e drones

Somente em 2022 a equipe do aeroporto recolheu mais de 443 pipas. De janeiro a maio deste ano, já foram recolhidas 206. As pipas chamam a atenção da segurança da aviação, pois cerol utilizado nas linhas ou o uso da linha chilena, em contato com partes das aeronaves podem causar danos, enroscar em equipamentos primários de voo, prejudicar os comandos, assim como também colocam em risco centenas de pessoas que trabalham circulando nos pátios de manobras.

Os drones também são equipamentos que prejudicam a operação aeroportuária. A apuração de uma ocorrência com um drone pode acarretar no fechamento do espaço aéreo, suspensão de pousos e decolagens e na alternância de voos para outros aeroportos.

Agentes multiplicadores

Este ano, a campanha de conscientização, direcionada a alunos do ensino fundamental de cinco escolas da rede municipal de Guarulhos, será ilustrada com dez apresentações lúdicas teatrais. Já os professores e as lideranças comunitárias locais irão participar de palestras realizadas pela equipe de segurança operacional da GRU Airport, e de visitas guiadas às áreas operacionais do aeroporto.

Com o objetivo de ampliar o alcance para conscientização de um grande número de pessoas, a campanha também será veiculada nas redes sociais, com vídeo animado apresentando os riscos e os números de ocorrências registradas nos últimos anos.



Vídeo da campanha está disponível nas redes sociais da GRU Airport: Instagram (@gruairportsp), Facebook e Linkedin (GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo).