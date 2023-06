Crocodilianos são tema de atividade no Zoológico de Guarulhos

Você sabe diferenciar um crocodilo de um jacaré? Quem participar da atividade Conhecendo os Crocodilianos nesta sexta-feira, às 9h e às 14h, no Zoológico de Guarulhos, vai aprender todas as diferenças físicas, hábitos e demais curiosidades sobre essas espécies, que desempenham papéis fundamentais na manutenção do equilíbrio ecológico.

A atividade faz parte da agenda do mês do parque em comemoração Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A participação é livre e gratuita.

Já na próxima semana, dias 28 e 29, também às 9h e às 14h, o tema da atividade no zoo será Reciclar e Compostar: Importantes Ações na Conservação da Biodiversidade. Nos encontros serão trabalhados os temas compostagem e a importância da separação dos resíduos para a conservação da biodiversidade.

A programação é sujeita a alterações conforme o clima, o número de participantes e as condições dos animais. Agendamentos de grupos devem ser feitos pelo e-mail [email protected].

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. A entrada e o estacionamento são gratuitos.