Guarulhos é sede da ‘Copa do Brasil 2023 de Futebol de Amputados’

Neste sábado (24) e domingo (25) a cidade recebe a Copa do Brasil 2023 de Futebol de Amputados. Nesta fase classificatória se enfrentam as equipes: Assama Paraná, Pantanal, Assama Maringá, Faro e Adefgo.

No sábado (24) a partir das 8h30, com abertura oficial às 9h30 seguindo com as partidas até 17h na Fair Play Arena, localizada na rua Mônica Aparecida Moredo, 359 – Vila Fátima.

No domingo (25) a partir das 8h30 até 13h na Fair Play Arena, e a partir das 14h até 17h na Euro Soccer Futebol Society na avenida Guarulhos, 3117 – Ponte Grande.

No evento haverá a participação das equipes:

Assama Paraná (PR);

Pantanal (MS);

Assama Maringá (PR);

Faro (RJ);

Adefgo(Go);

Com público estimado, na interação do evento, de aproximadamente 200 pessoas, entre pessoas com amputação, também 30 profissionais da área e 20 voluntários, estes devidamente treinados para o atendimento de todas as situações pertinentes ao evento, teremos nestes dois dias um show de talentos com estes atletas

No evento há a importante autorização e supervisão da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA), seguindo todos os protocolos de biossegurança vigentes, com a coordenação do Instituto Estrela de Guarulhos e do Guarulhos Futebol de Amputados.

Quanto a modalidade, esta é praticada por pessoas com amputação unilateral ou má formação congênita de membro inferior, que com auxílio de muletas do tipo canadense jogam na linha, e, para quem atua como goleiro, amputação ou má formação do membro superior.

A realização do evento tem o Guarulhos Futebol de Amputados com a organização do gestor Rafael Calazans e com Rogério Marques Presidente do Estrela de Guarulhos, conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Esporte e Lazer, das empresas e parceiros: Adega Zero Grau,Arena Fair Play, Uni Transportes, Ticiano Americano, Fesma, Innova Brokers Soluções em Imóveis e Seguros, Leandro Dourado, Pegasus, SportAção, Euro, Euro Beach, Projeto Entre nessa Onda, Ong Lar da Tia Co e Helena Sena.

O evento será aberto ao público e conta com o apoio na divulgação: TV Guarulhos, Jornal Guarulhos HOJE e os programas Cidade em Debate e Câmera Esportiva.

Saiba mais sobre a modalidade e sobre o Time que iniciou a iniciativa em Guarulhos.

SOBRE O TIME GUARULHOS FUTEBOL DE AMPUTADOS

O projeto da Equipe Guarulhos Futebol de Amputados teve início em um evento inclusivo ocorrido na cidade de Guarulhos em 2017 quando um dos Gestores do Time, que é profissional de educação física, Rafael Calazans, observou o talento que alguns dos participantes demonstraram e decidiu dar início ao trabalho com o apoio da jornalista Kássia Franco.

No final de 2019 através da indicação de atletas que faziam reabilitação em clínicas da cidade de Guarulhos, e com o intuito de ajudar pessoas por meio do esporte a manter a saúde física, também desenvolvendo um papel social e emocional de autoestima e valorização aos atletas, nasceu o Time Guarulhos Futebol de Amputados.

SOBRE O FORMATO DAS PARTIDAS

As regras são adaptadas para jogadores amputados divididos em 2 tempos de 25 minutos, onde cada equipe tem 7 jogadores, sendo 6 amputados ou com má formação congênita de um membro inferior jogando com muletas canadenses e 1 goleiro com amputação ou falta de função em um membro superior.