Balanço do bem: Internacional Shopping divulga resultados das campanhas sociais do primeiro semestre de 2023

O Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, fecha o primeiro semestre de 2023 celebrando o resultado das ações realizadas ao longo deste ano, em prol do entorno. Ao todo, foram realizadas 13 iniciativas que envolveram colaboradores, lojistas, clientes e moradores da região em iniciativas que visam o bem-estar de várias maneiras. Entre elas, auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como doações de alimentos, roupas e calçados, até atividades ecológicas, como reciclagem.

“Estamos em um dos mais importantes empreendimentos da cidade, por isso, compreendemos a importância da responsabilidade social. Dessa forma, utilizamos o espaço que possuímos, e procuramos desempenhar um papel fundamental de transformação ao promover ações que contribuem para o aprimoramento da qualidade de vida de quem mais precisa. Estamos orgulhosos do progresso alcançado neste primeiro semestre, e isso nos motiva ainda mais a realizar um trabalho ainda mais significativo nos próximos meses”, afirma Wagner Patrocínio, Gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Segundo o executivo, para os próximos meses, está previsto o aumento de 23% nas ações em ESG. “Esse ano já foram 13 ações sociais até agora, mais de 70% do total de ações feitas no ano passado, em que promovemos 18 ações, número que devemos superar muito em breve”, complementa Wagner.

Ações ESG em números

As campanhas realizadas de janeiro a junho deste ano geraram conquistas incríveis, que transformaram a vida de incontáveis pessoas. Foram oito toneladas de alimentos arrecadados, R$ 33.000,00 destinados à ONGs, 268 ovos de chocolate e caixas de bombom distribuídos, além de 732 peças de roupa, 302 itens de higiene pessoal e limpeza, 58 litros de água, 210 kg de embalagens recicladas, 54 kg de lacres para a produção de cadeiras de rodas e, em média, R$ 10.000,00 por mês vendidos na Feira de Economia Solidária, que beneficia artesãos guarulhenses.

Confira algumas das ações promovidas pelo Internacional Shopping só em 2023, que ajudaram na conquista desses números:

? Doações: o Internacional Shopping promoveu, neste semestre, uma série de ações que incentivam a doação a quem precisa de ajuda em diferentes situações. Em fevereiro, época das fortes chuvas, o empreendimento concentrou donativos aos desabrigados. Em março, arrecadou doações para ONGs voltadas aos cuidados com a mulher. Entre abril e maio, mais arrecadações durante o Festival de Xadrez e a campanha de Dia das Mães e, em junho, com o gancho do Dia dos Namorados, mais uma vez convidou o público a doar alimentos.

? Sala do Afeto: preocupado em tornar a experiência de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) mais agradável, o Internacional Shopping criou o selo “Inter Azul”, com várias iniciativas próprias, como a Sala do Afeto, um ambiente reservado para acolhê-los em momentos de crise, além de vagas exclusivas, exposição de pinturas feitas por autistas (em parceria com o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos – CIAAG), crachás de identificação e abafadores de ruido, disponíveis para empréstimo no Concierge.

? Páscoa do Bem: o Shopping levou as crianças da Comunidade São Rafael para um dia mágico de atividades no empreendimento. Cerca de 100 crianças tiveram um dia especial nas operações de entretenimento e ainda garantiram ovos de Páscoa, para tornar a data mais saborosa. A ação foi realizada com o apoio da ONG Fazendo a Diferença.

? Mães de UTI: em maio, o empreendimento entregou 150 pulseiras da marca Morana para as mães de bebês que estão hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do hospital JJM. O objetivo é valorizar e reconhecer as mães que acompanham seus bebês na UTI. Essas mulheres vivenciam uma experiência emocionalmente intensa e desafiadora. A presença e o apoio dessas mães são essenciais para o bem-estar e recuperação dos seus bebês, proporcionando-lhes um ambiente de amor, conforto e segurança.

? Pet Day: os bichinhos de estimação também tiveram espaço entre as ações. O Pet Day aconteceu em março e contou com Feira de Adoção, arrecadação de rações e itens pet em bom estado, venda de produtos artesanais para os pets, entre outras iniciativas, com apoio do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos.