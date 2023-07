Prefeitura revitaliza o velório do cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos concluiu nesta semana a revitalização das salas de velório e de administração do Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso, localizado no bairro homônimo. O local recebeu novas calhas de iluminação e lixeiras, paisagismo no jardim do entorno, pintura e aplicação de revestimento cerâmico em parte das paredes internas e externas. A intervenção foi executada sem interromper o atendimento à população.

A reforma objetiva acolher melhor os cidadãos e facilitar a manutenção do local, como explica Jefferson Chagas, diretor do Departamento de Serviços Funerários da Secretaria de Serviços Públicos. “Além da modernização da parte estética, o revestimento foi colocado em áreas em que as pessoas costumam colocar os pés ao encostarem. Desta forma, a conservação e a limpeza do local ficarão mais fáceis e os familiares poderão se despedir de seus entes queridos em espaços adequados”.

O velório do cemitério do Bonsucesso, como é conhecido pela população, conta com quatro salas, sanitários, floricultura e capela. O local recebe em média 6 mil pessoas por mês.