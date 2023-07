Refugiados afegãos no aeroporto serão abrigados na cidade de Praia Grande

Após muito empenho do prefeito de Guarulhos, Guti, para contar com o apoio de todas as esferas de governo a fim de resolver a questão dos refugiados afegãos que estão aguardando acolhimento no aeroporto internacional, a Prefeitura de Guarulhos recebeu no início da tarde desta sexta-feira (30) a informação de que o governo federal vai disponibilizar vagas no município de Praia Grande, no litoral paulista, para os afegãos que se encontram no aeroporto.

São cerca de 170 pessoas que serão alocadas em uma estrutura do Sindicato dos Químicos. Guarulhos ficará responsável pela disponibilização de ônibus para o transporte dos refugiados. A contratação de equipes para o acompanhamento das famílias está a cargo do governo federal.