Consórcio oferece R$ 12,3 milhões na PPP para construir o novo Hospital Infantojuvenil de Guarulhos

A Prefeitura concluiu no início da tarde desta terça-feira (4) a concorrência do novo Hospital Infantojuvenil (HIG) de Guarulhos na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O vencedor foi o consórcio Saúde Guarulhos, representado pela corretora Mundinvest, que ofereceu uma proposta de contraprestação no valor de R$ 12,3 milhões.

Caso a concorrência seja homologada, o consórcio ficará responsável pela administração dos serviços de atenção à saúde e de apoio à operação, incluindo a construção, a equipagem, a operação e a manutenção do HIG. O prazo da concessão é de 20 anos.

Com inauguração prevista para 2024, a nova unidade hospitalar prevê significativas expansões, com investimentos de R$ 190 milhões em infraestrutura e de R$ 2 bilhões na operação, e proporcionará 4,7 mil consultas com especialistas ao mês, 57% a mais do que o atual Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), no Centro. Além disso, o Hospital Infantojuvenil terá 136 leitos, 62% a mais do que os atuais 84 do HMCA, e atenderá jovens de até 19 anos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Parceria público-privada (PPP)

O projeto do novo Hospital Infantojuvenil de Guarulhos contou com estudos de viabilidade do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a formatação do projeto de concessão na modalidade parceria público-privada, sem custos para o município.

Também participaram do leilão na B3 representantes das secretarias de Governo e da Saúde de Guarulhos, do BNDES e da B3.