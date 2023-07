Sodimac inaugura novo centro de distribuição em Guarulhos

A Sodimac avança em sua estratégia de expansão e crescimento no Brasil. A varejista, que é líder do setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina, e conta com 54 lojas no país com as bandeiras Sodimac Homecenter e Sodimac Dicico, inaugura, no próximo sábado (08), um novo centro de distribuição em Cumbica.

O novo empreendimento traz maior capacidade produtiva, eficiência operacional e nível de serviço para as lojas e, principalmente, para os clientes. O foco do centro logístico é atender as demandas de todos os canais de venda e distribuição da companhia, suportando 100% das operações da Sodimac Brasil.

O local fica em um ponto estratégico, a cerca de 20 km da capital paulista, com fácil acesso às rodovias Dutra e Ayrton Senna. Tem 51.000 m2 de área construída, sendo 46.000 m2 de área de armazenagem e possui 12 metros de altura, além de 28.500 posições para armazenamento e 103 docas entre recebimento e expedição.

A infraestrutura também contempla uma área para escritório e outra para refeitório, em um ambiente moderno e amplo, garantindo bem-estar, qualidade e segurança aos 200 colaboradores que atuam no local.

O empreendimento é um local totalmente novo, os equipamentos e a tecnologia de ponta trazem uma operação com a eficiência e característica de uma logística altamente eficaz e de nível internacional. Além disso, terá uma capacidade de armazenagem 80% maior do que o antigo centro de distribuição, localizado no mesmo bairro.