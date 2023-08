Prefeitura abre todas as UBS para mutirão de Papanicolau e quatro pelo Saúde Agora neste sábado

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos, exceto a Cavadas, que passa por reformas, abrirão neste sábado (19) exclusivamente para a realização do mutirão de coleta de Papanicolau e atualização da carteirinha de vacinação. Dessas, as unidades Vila Fátima, Cambará, Allan Kardec e Cumbica (Mario Macca) atenderão também pelo programa Saúde Agora para oferecer aos munícipes seus serviços tradicionais das 8h às 16h, sendo que a UBS Cumbica ainda receberá a Ouvidoria Itinerante.

Nas quatro UBS abertas pelo Saúde Agora os munícipes poderão fazer curativos, retirar medicamentos, aferir a pressão arterial e a glicemia mediante pedido médico, além de dispensar remédios vencidos e colocar em dia seus compromissos vacinais com os imunizantes contra o sarampo, a meningite C e outros incluídos no Calendário Nacional de Imunização.

Para receber os imunobiológicos basta apresentar um documento original com foto e comprovante ou carteirinha de vacinação. Todos os serviços listados podem ser realizados sem agendamento prévio, exceto consultas médicas, que devem ser marcadas por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade.

As unidades também disponibilizarão de forma espontânea testagem rápida para a detecção de covid-19, HIV e sífilis e irão realizar ações em consonância com a campanha Agosto Lilás, que busca chamar a atenção da sociedade para o combate à violência contra a mulher. Somente a UBS Cambará destacará exclusivamente outro tema, o incentivo ao aleitamento materno, devido ao Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre a importância da amamentação.

Mutirão de Papanicolau

A coleta de Papanicolau será realizada de maneira mista, ou seja, por meio de vagas para as munícipes que fizeram agendamento prévio ou por demanda espontânea, a depender da quantidade de vagas disponíveis de acordo com o total de enfermeiros ou médicos presentes nas unidades. Caso não seja possível realizar a coleta neste sábado, a paciente sairá da unidade com o exame agendado.

O Papanicolau é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e, assim, ter o diagnóstico do câncer do colo do útero em tempo oportuno, antes que a mulher tenha sintomas. A realização periódica do exame permite que o tratamento comece logo na fase inicial, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade pela doença, que representa hoje o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. O exame poderá ser realizado por todas as mulheres que já iniciaram a atividade sexual, independente de idade e mesmo sem pedido médico.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Cambará: rua Adolfo Vasconcelos Noronha, 233, Parque Continental III

UBS Allan Kardec: rua Ipecaetá, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Cumbica (Mario Macca): rua Segundo Tenente Aviador Mario Luiz Figueiroa, 295, Cidade Jardim Cumbica

Os endereços das demais UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.