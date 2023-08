Professora da rede municipal disputará o Campeonato Brasileiro de Judô em Pindamonhangaba

A professora de educação física da rede municipal, Liliana Crepaldi, participará do Campeonato Brasileiro de Judô 2023, evento da Confederação Brasileira da modalidade que acontece entre os dias 18 e 20 de agosto em Pindamonhangaba, município da região do Vale do Paraíba.

As competições do Campeonato Brasileiro de Veteranos, categoria que Liliana disputa, e Kata (conjunto de movimentos de ataque e defesa que está presente nas mais diversas artes marciais japonesas) contarão com a participação de mais de 700 judocas, em ação no ginásio da Associação Atlética Ferroviária.

Professora da rede municipal há 12 anos e integrante do Judô Heikin, projeto social atuante no Jardim Tranquilidade, Liliana tem grande expectativa para o campeonato. “As chances são excelentes, sou a 2ª do ranking da Categoria F3 até 63 kg, então estou realmente muito otimista”, vibra a atleta.

E para quem acredita no zodíaco, o otimismo da sagitariana de 42 anos também é motivado pela possibilidade de disputar o Campeonato Mundial de Veteranos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em novembro, presente de aniversário mais que merecido para a dedicada professora.

O Campeonato Brasileiro será transmitido ao vivo pelo Canal Brasil no Judô no YouTube (youtube.com/brasiljudo).