Moradores reclamam do novo trajeto da Linha 234

Os moradores da rua Miguel Tavares, no Parque Flamengo, Cocaia, reclamaram do novo trajeto do ônibus da Linha 234 via Pio XII, que após a instalação de um ponto de ônibus, a rua se tornou um lugar perigoso.



De acordo com uma das moradoras, além da rua possuir carros estacionados de formas irregulares, a rua próxima, onde também é trajeto do ônibus, é um ponto onde caminhões ficam estacionados e é feito frequentemente aulas de volante, isso faz com que a rua fique estreita, não trazendo a segurança devida.

- PUBLICIDADE -