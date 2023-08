Após os dias de calor e a semana que registrou a segunda maior temperatura do ano, batendo 33°C mesmo em meio ao inverno, o fim de semana terá uma queda brusca de temperatura.

Os guarulhenses poderão aproveitar o dia com coberta e filminho já que, de acordo com o Climatempo, o sábado será inteiro de chuva, com máxima de 16°C e mínima de 12°C, enquanto o domingo seguirá da mesma forma. O dia será de chuva desde madrugada até a noite, com máxima de 16°C e mínima de 10°C.