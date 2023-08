Motociclistas reclamam de falta de vagas no Bosque Maia

O homem que realiza caminhadas diárias no parque Bosque Maia ao se direcionar para estacionar sua motocicleta em uma das vagas, visualizou que um guarda civil municipal (GCM) estava multando outro veículo do mesmo modelo e questionou a autoridade se motocicletas poderiam usar o local para estacionar. O dono do veículo foi surpreendido com a resposta do guarda dizendo que se ele fosse habilitado saberia que o local é proibido para motocicleta, mostrando em seguida onde eram as vagas destinadas. As vagas para motocicletas ficam do outro lado da avenida Paula Faccini, próximo a Churrascaria do Bosque.



O motociclista diz que diversas vezes já viu motocicletas estacionadas no local por ser em frente ao ponto da GCM e que se torna perigoso colocar o veículo em lugares mais afastados já que fica longe da visão dos responsáveis e se torna alvo fácil para furtos.





