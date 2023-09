Guarulhos abre quatro UBS pelo Saúde Agora no sábado e reforça a vacinação contra a gripe

Quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estarão abertas no próximo sábado (9) para atender a população para consultas, exames e vacinação, inclusive contra a gripe, que teve a campanha prorrogada até o dia 15 de setembro devido à baixa cobertura vacinal entre o público-alvo. As UBS Jardim Tranquilidade, Morros, Cidade Seródio e Santo Afonso estarão em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora.

Para atualizar a caderneta de vacinação ou manter o esquema vacinal contra a covid-19 em dia, ou ainda se imunizar contra a gripe, basta apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação ou comprovante, a depender da vacina a receber. Segundo dados extraídos da plataforma Localiza SUS nesta terça-feira (5), as crianças entre seis meses e seis anos são as que menos receberam a dose contra a gripe, com apenas 34% do grupo protegido, seguido das puérperas (36%), de pessoas com comorbidades (40%) e das gestantes (42%).

A vacina, que protege contra os principais subtipos do vírus influenza, especialmente durante o inverno, quando sua circulação tende a ser mais intensa, está disponível para toda a população a partir dos seis meses. No entanto, mesmo os idosos, grupo mais vacinado, ainda não alcançaram a meta vacinal de 90%, com apenas 56% da faixa etária acima dos 60 anos imunizada.

As UBS em funcionamento também disponibilizam serviços como testes rápidos de detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos, todos sem necessidade de agendamento prévio. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau requerem agendamento, o qual pode ser realizado por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou diretamente na UBS.

Vale destacar que, das quatro unidades, três terão ações de educação em saúde em consonância com o Setembro Amarelo, campanha que tem como objetivo chamar a atenção para a importância de discutir e promover ações a respeito do suicídio durante todo o mês. A UBS Cidade Seródio é a única que abordará a saúde da mulher e a saúde bucal.

Serviço

UBS Jardim Tranquilidade: avenida Emílio Ribas, 1.897, Jardim Tranquilidade

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Morros

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Santo Afonso: rua Rondonópolis, 161, Jardim Santo Afonso