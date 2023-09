Projeto Mãezinha do Céu oferece apoio a romeiros no mês de outubro

Próximo ao dia 12 de outubro, data que é celebrada o dia da Nossa Senhora de Aparecida os romeiros estão se preparando para a longa caminhada. Dias antes da data celebrada fiéis caminham até o Santuário Nacional, templo religioso no interior do Vale do Paraíba em São Paulo em decorrência de suas promessas feitas.



O projeto chamado “Ponto de Apoio Mãezinha do Céu” estará prestando apoio e encorajando os fiéis na caminhada.

O grupo é 100% voluntário e tem o intuito de ajudar os romeiros que passarem pela rodovia expressa Presidente Dutra, durante os dias 07 e 08 de outubro. Eles estarão no quilômetro 216 da rodovia, na região de Cumbica, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



A iniciativa do projeto foi dada em 2021 quando os fundadores foram romeiros e enfrentaram cada quilômetro com muita fé. ‘’Hoje o nosso desejo é ajudar e encorajar cada coração rumo a casa da mãe aparecida’’, a página declara em seu perfil no Instagram.



Caso queiram realizar doações ou contribuir de alguma forma com águas, esparadrapos, absorventes, sacos de lixo, frutas, sucos e mais itens, entre em contato através do (11) 97015-8149 ou (11) 95948-3666, o projeto se compromete a buscar a doação. E para doações através de PIX: [email protected]

