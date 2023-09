Candidato a vereador de Guarulhos é encontrado morto em quarto de hotel

O candidato a vereador em Guarulhos em 2020 Luiz Carlos Pereira de Lima, foi encontrado morto em um quarto do Hotel Chilli Pepper, no Largo do Arouche, no centro da capital Paulista. Ele foi candidato a vereador em Guarulhos nas eleições de 2020. Lima também era servidor público da cidade onde atuava no setor médico.



Em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmam que a Polícia Civil investiga a morte registrada como “morte suspeita” e que dados estão sendo colhidos para auxiliar no esclarecimento da causa da morte. Ele foi encontrado sem vida por volta das 2h ensanguentado em uma sauna gay, na última segunda-feira (18).

- PUBLICIDADE -