Guti anuncia chegada de novo CD da Shopee em Guarulhos com mais de mil empregos

O prefeito Guti, junto ao secretario de governo Edmilson Americano, anunciou, na tarde desta sexta-feira (22), a chegada de um novo Centro de Distribuições (CD) da Shopee em Guarulhos. De acordo com ele, o empreendimento deve ser inaugurado em novembro, gerando, de inÍcio 500 empregos diretos e mais de mil ao longo do tempo.

“São 500 empregos diretos que serão gerados e com o tempo vai crescer, no mínimo, mais de mil empregos e eu estava falando para pensarmos em uma ação em conjunto. Primeiro nessa questão de vagas, junto a nossa Secretaria de Trabalho e também worshops. São mais de 30 mil vendedores em Guarulhos que utilizam a plataforma para se conectar com o Brasil então realizar um workshop com essa galera para que consigam vender ainda mais e para que venham mais empreendedores e mais gente utilize a plataforma para trazer dinheiro”, disse.