Blitz da Lei Seca fiscaliza 150 condutores e autua 4 por alcoolemia no fim de semana

A Prefeitura de Guarulhos e as polícias Militar, Civil e Federal realizaram entre as 21h de sexta-feira (22) e a meia-noite de sábado (23), no km 223 da rodovia Presidente Dutra e na estrada da Água Chata, uma nova edição da blitz da Lei Seca. Durante a operação 150 condutores foram fiscalizados e quatro autuados por alcoolemia.

Outros cinco condutores foram autuados por conduzir o veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação, não utilizar o cinto de segurança e usar um calçado inadequado para direção. Nenhum veículo foi encaminhado para o pátio.



Durante a operação ocorreu a distribuição de sacos de lixo para automóveis e panfleto educativo. Participaram ainda da fiscalização agentes de trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal (GCM).



Dia Nacional do Trânsito

Nesta segunda-feira (25) é comemorado o Dia Nacional do Trânsito, data que tem por objetivo mobilizar a sociedade na busca por uma cultura de segurança no trânsito.

Para 2023, os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito definiram o slogan “No trânsito, escolha a vida” para as ações voltadas à prevenção de acidentes e mortes no trânsito.

