Famílias do Jardim São Domingos recebem a matrícula e o contrato de seus imóveis

Setenta famílias receberam no último sábado (23) o contrato e a matrícula de seus imóveis no empreendimento Graviola, localizado na região do Jardim São Domingos. A parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e a construtora Faleiros proporcionou a esses moradores financiamentos com taxas sociais e subsídios para a compra da casa própria.

Parte das famílias contempladas com essa parceria é atendida pelo auxílio-moradia e pela locação social, que visam ao apoio nos gastos com moradia a pessoas ou famílias em áreas de risco, em vulnerabilidade social ou que ocupam áreas onde serão realizadas intervenções específicas.

“Este é mais um passo importante para o sonho da casa própria, para o lar de cada pessoa aqui. Estou vendo muitas crianças presentes hoje também, e é isso que alegra meu coração, saber que a gente está trabalhando para as próximas gerações”, enfatizou o prefeito Guti durante a cerimônia de entrega dos documentos aos futuros moradores do condomínio Graviola.

José André Félix, um dos contemplados, comentou que esperou muito pelo momento e o quanto está ansioso para finalmente ter as chaves da sua casa em mãos. “É motivo de muita alegria receber o meu contrato da casa própria. Eu estou muito feliz, não tenho nem palavras para agradecer”. Muito emocionada, a futura vizinha, Luzinete Pereira da Paz, também agradeceu a todos que têm sido como anjos da guarda em sua vida e às equipes que colaboraram para que seu sonho finalmente saísse do papel.

Mais obras

Por meio dessa mesma parceria está prevista a construção do empreendimento Buriti, também localizado no Jardim São Domingos, com mais 130 unidades, que está em fase inicial de obras. Juntos os empreendimentos Buriti e Graviola somam 200 unidades habitacionais com 48 m² e dois quartos cada.

O secretário de Habitação, João Dárcio, agradeceu ao prefeito Guti pela oportunidade de viabilizar moradia digna às pessoas que mais precisam, assim como pela entrega de títulos de propriedades em diversas regiões da cidade. “Já estamos em aproximadamente quatro mil títulos entregues, transformando aquilo que era provisório em documento definitivo”.

A Prefeitura mantém ainda uma parceria com o Governo do Estado para promover melhorias na urbanização do bairro do Pimentas, beneficiando aproximadamente 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Serão construídas 624 unidades habitacionais e regularizados outros 457 lotes na região, juntamente com melhorias na infraestrutura urbana da área.