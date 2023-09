Prefeitura abre consulta pública sobre mobilidade urbana para o Plano de Segurança Viária

A Prefeitura de Guarulhos realiza uma consulta pública com o objetivo de conhecer melhor os modais que os munícipes costumam escolher para realizar o seu deslocamento pela cidade. A pesquisa servirá para definir as estratégias da administração a serem implementadas em seu Plano de Segurança Viária.

A consulta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/mniyt5HzrPfroZ9R6, no qual o munícipe irá responder o meio de transporte que utiliza para se deslocar da casa para o trabalho: a pé, de bicicleta, motocicleta, automóvel, transporte público ou viagens por aplicativo.

“A pesquisa também quer saber do guarulhense se ele se sente mais seguro em transitar por ruas e avenidas com velocidades reduzidas”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto.

As respostas da população ajudarão a administração municipal a definir as políticas públicas do Plano de Segurança Viária, que tem por objetivo a redução de acidentes com mortes e feridos no trânsito até o ano de 2030, conforme meta estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) e pelo Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

Além da população, a elaboração das estratégias do Plano de Segurança Viária de Guarulhos conta com a colaboração do Grupo de Segurança Viária, de secretarias municipais e de representantes da sociedade civil organizada.