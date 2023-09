Descaso e falta de segurança preocupam frequentadores do cemitério Vila Rio

Frequentadores relatam descaso com o cemitério Necrópole do Campo Santo, conhecido como Vila Rio. Segundo eles o local está abandonado e por mais que a entrada principal pareça organizada, a situação próxima aos muros, área verde e região do jardim Las Vegas possuem grandes quantidades de lixos, entulhos e mato em muita proporção. Isso gera uma falta de segurança nas pessoas que precisam ir até o local.



Um dos frequentadores diz que passou por um episódio onde o velório de um conhecido teve que ser cancelado no período noturno por motivos de segurança e por não ter uma base fixa, podendo retornar somente ao clarear o dia. “Imagine você ter que deixar seu ente querido lá e voltar somente pela manhã?’’ ele questiona.



Além da entrada principal, um dos únicos lugares que está preservado é a Capela.

