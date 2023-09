Guarulhenses ficam mais de 15h sem energia após temporal

Após temporal de chuva na tarde de ontem a energia elétrica da avenida Paulo Faccini, altura do número 1.331 ao 1.385 na Cidade Maia, próximo à loja Petz e a padaria Maria Cereja, foi comprometida. De acordo com um morador, após um raio por volta das 16h a energia do local acabou completamente retornando somente nesta manhã por volta das 08h, tendo um total de 15h sem energia.



Ele conta que até o alimento que estava sendo conservado no freezer estragou. Outros bairros de Guarulhos também foram comprometidos na energia elétrica após a chuva, com a queda de postes, árvores e raios, como Nova Taboão e Praça Oito.

