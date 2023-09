Temperatura despenca 18 graus em Guarulhos com passagem de frente fria

Após dias intensos de calor com temperaturas iguais ou maiores que 31°C, Guarulhos sofre uma brusca mudança no clima desta quinta-feira (28) com mínima de 13°C, tendo uma diferença de 18 graus comparado ao dia anterior. É esperado que durante o dia, as pancadas de chuva, a ventania e o céu nublado permaneçam.



Esta mudança segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) se da pelo afastamento do sistema frontal, possibilitando a entrada de umidade e do ar mais frio. A máxima prevista para hoje é de apenas 19°C.



Apesar da frente fria, o calor retorna na sexta-feira tendo uma máxima de 25°C.

