Motoristas de ônibus da EMTU discutem no meio da rua em Guarulhos

Dois motoristas de ônibus da Vila Galvão que operam nas linhas 337/Terminal Taboão e 003/Metrô Tucuruvi intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) foram gravados durante uma discussão de trânsito nesta manhã.



Segundo informações a motivação da briga começou após um caminhão quebrado congestionar a via, obrigando um dos motoristas avançar pela contramão. A situação impediu que o condutor do outro ônibus prosseguisse a viagem. A discussão sobre quem iria retirar primeiro o veículo do local para que o outro passasse permaneceu.



Em nota, a EMTU afirma que após a discussão ambos seguiram viagem e a situação não impactou a operação. Notificaram também que solicitaram que os motoristas sejam orientados pelo setor de disciplina e adotadas as devidas providências.

