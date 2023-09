Observatório de Políticas Públicas realiza reunião para mapear próximos desafios

O Observatório de Políticas Públicas de Guarulhos, órgão vinculado à Secretaria de Governo, realizou uma reunião na manhã desta quinta-feira (28), no auditório do Paço Municipal, para identificar os próximos desafios e alinhar o trabalho com o grupo de servidores que compõem a equipe responsável por alimentar com informações o sistema do observatório.

Atualmente 42 servidores, dois de cada secretaria da Prefeitura, estão no grupo de trabalho do Observatório de Políticas Públicas. No entanto, mais de 60 colaboradores auxiliam na atualização de 1.300 dados para a elaboração dos indicadores que ajudam a administração municipal em decisões diversas e na criação de políticas públicas.

“Além da transparência dos indicadores, o que é muito importante, o trabalho de todos os servidores no observatório é um fator fundamental para a nossa tomada de decisão. Sabendo da importância dos indicadores, de conhecer a cidade com dados, o prefeito Guti criou ainda em 2017 esse órgão”, afirmou o secretário de Governo, Edmilson Americano.

Entre os desafios apontados nesse encontro estão a municipalização dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a criação de indicadores para monitorar novos sistemas de políticas públicas e a análise da execução de planos municipais.

Observatório de Políticas Públicas

Criado em 2017 por meio do decreto municipal 34.414, o Observatório de Políticas Públicas tem como principal objetivo analisar, compreender a realidade de Guarulhos e auxiliar na elaboração de políticas públicas.

Desde sua criação o observatório publicou quatro revistas, 125 documentos institucionais e 20 acadêmicos.

Participaram também da reunião no Paço Municipal o subsecretário de Governo, Carlos Eduardo Barreto, o coordenador do Observatório de Políticas Públicas de Guarulhos, Heber Rocha, e representantes de pastas da Prefeitura.