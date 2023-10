Moradores denunciam lixos e entulhos em grande quantidade no Jardim Santa Mena

Os moradores da rua Ivaipora, altura do número sete no Jardim Santa Mena relatam a grande quantidade de lixo entulho na região. Através de vídeos gravados por eles, é possível ver os sacos plásticos em monte junto com entulhos como pallete de cama, madeiras e móveis quebrados.



“Tem vezes que os lixos ficam todos aqui [na frente do portão] e o portão não abre”, o denunciante comenta. A grande quantidade de lixos no loca, é frenquente.

