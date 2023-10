Projeto ‘Pont de Apoio’ oferece alimentação e cuidado aos romeiros no Água Chata

Em apoio aos romeiros que por fé caminham em direção ao Santuário Nacional da Nossa Senhora Aparecida, o projeto Pont de Apoio estará no km 208 da rodovia Presidente Dutra, dentro do posto de combustíveis Farol, no Água Chata, oferecendo alimentação, bebidas e primeiros socorros, entre os dias 06 e 10.

Liderado por Ângela Maria da Silva, o projeto atua há 5 anos em apoio às romarias. Junto com a família, ela se mobiliza para trazer cuidado aos fiéis que passam pelo local. “As tias correm para fazer o café, os tios ficam nos transportes e os sobrinhos no atendimento, é o maior barato”, conta sobre a divisão dos trabalhos. “Muitas pessoas não sabem, mas grande parte dos romeiros passam ou saem daquele local e queremos ajudar os irmãos”, finaliza.

A equipe conta com cerca de 20 pessoas preparadas para fornecer os principais cuidados. Na reta final, o projeto coloca como necessidade a doação de frutas, águas e sucos, a equipe se responsabiliza em retira-las no local. Caso queira doar ou integrar o projeto, entre em contato com Ângela através do número (11) 93012-8427. A equipe se responsabiliza em retirar as doações no local.