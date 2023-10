Moradores reclamam de boca de lobo aberta na Faria Lima

Uma abertura conhecida como “boca de lobo” na avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do número 1.309 no Jardim Paulistano, próximo à agência bancária do banco Itaú, está gerando problemas para os motoristas que passam no local. Segundo informações de um morador, os responsáveis tampam a abertura no chão, mas logo em seguida quando um caminhão, carro ou até mesmo motocicletas passam por cima, ela se solta novamente.



“A tampa está velha e gasta, então ela não encaixa certinho no buraco trazendo perigo na via para os pedestres e motoristas.”, um dos moradores comenta. A situação já está assim há um mês.

