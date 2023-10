Mulher sofre tentativa de roubo e tem vidro do carro estourado em Cumbica

Uma mulher sofreu uma tentativa de roubo ao seu carro na noite de ontem na Estrada de Nazaré em Cumbica, próximo ao viaduto. De acordo com a vítima, os assaltantes jogaram pedras contra o para-brisa traseiro que é conhecido também como “vigia”, fazendo com que ele todo se quebrasse na intenção do veículo parar.



“Foi na intenção de paramos, mas logo em seguida que eles jogaram já saímos rápido do local e paramos só depois”, ela comenta. Os assaltos e tentativas na região são frequentes.



