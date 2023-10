GTEX inaugura novo Centro de Distribuição e projeta uma nova fábrica em Guarulhos

A GTEX, empresa 100% brasileira e um dos principais fabricantes de produtos de Higiene e Limpeza do país inaugura o seu novo Centro de Distribuição em outubro de 2023 e projeta uma nova fábrica, que será concluída em 2025. O novo espaço está localizado no município de Guarulhos (SP) e já conta com mais de 500 colaboradores.

O investimento total para a implantação do CD gira em torno de R$ 60 milhões e faz parte do plano estratégico da companhia para os próximos anos, que prevê o aumento da capacidade de produção, armazenamento e distribuição das linhas de produtos da GTEX no mercado brasileiro.

Além disso, a concretização do projeto visa assegurar a melhoria dos serviços e atendimento da companhia, que está presente em mais de 50 mil pontos de venda em todo o país e é responsável pelas marcas Urca, Baby Soft, UFE, Ruth Care, Amazon, Hiper Clean, Espumil e Classic.

Maior capacidade de armazenamento e entrega

O novo Centro de Distribuição da GTEX iniciou suas operações em agosto desse ano e possui mais de 40 mil m²de área construída. Sua capacidade de armazenamento aumentou, passando de 9.300 para 15.000 posições de pallets disponíveis, o que representa um crescimento de 60%.

O espaço para carga e descarga saltou de 16 para 26 docas, capacidade 63% superior à anterior. Outro destaque é que se trata de uma operação 24 X 7, possibilitando uma melhoria significativa no sistema de logística da companhia, com a redução do tempo de espera para o carregamento dos caminhões, além de oferecer aos motoristas e ajudantes mais conforto e segurança.

“Com a entrada em operação do novo CD, a GTEX reforça seu compromisso com a inovação, eficiência e otimização de processos, reforçando o objetivo de aumentar o nível de serviços oferecido aos nossos clientes”, afirma a CEO do Grupo GTEX, Talita Santos.

Triplicar a produção

De acordo com Talita, a construção do novo centro de distribuição em Guarulhos é a primeira etapa do planejamento estratégico da companhia, que visa a expansão dos negócios. A segunda fase do projeto está prevista para 2025 e prevê a construção de uma nova e moderna fábrica.

Quando esta nova planta industrial entrar em operação, a GTEX triplicará sua capacidade de produção na região, aumentando de 1,8 milhão para 3,6 milhões de caixas de produtos mensais.

“Teremos ganhos adicionais consideráveis, com aumento de 39% da área de produção na nova fábrica. A meta é ampliar em 85% o espaço onde serão instaladas as novas máquinas de envase dos líquidos, 25% dos equipamentos de sopro, que permitem moldar os recipientes, proporcionando um aumento de 87% no giro das caixas prontas para serem embarcadas por mês”, assinala Talita Santos.

Os produtos da GTEX estão presentes em cerca de 50% dos lares brasileiros e tem o foco nas classes B, C e D, que representam 92% da população do país, equivalente a 196 milhões de habitantes. O resultado da constante inovação de portfólio permitiu o franco crescimento orgânico e inorgânico da empresa no mercado brasileiro.

Os pilares ESG da GTEX

A executiva explica que a companhia vem implementando diversas medidas com o propósito de modernizar a organização. Entre outras ações, adotou um modelo mais eficiente e transparente de governança, modernizou o parque de máquinas e equipamentos, implantou uma rede digital para conectar os sistemas de dados de todas as unidades, ampliou as atribuições das áreas comercial e marketing, estimulou iniciativas baseadas no conceito de Inovação/TI, como a plataforma de e-commerce, além de reforçar o papel das lideranças e a comunicação com os seus mais de 2.000 colaboradores. O foco é desenvolver um portfólio completo e diversificado de produtos, gerando ganhos de escala, maior flexibilidade operacional e aumento nas vendas.

A CEO também destaca que a sua missão nesta nova etapa da GTEX será a de incorporar no DNA da empresa os três pilares do ESG – Ambiental, Social e de Governança – de forma que possam ser aplicados nos processos de gestão, produção, operação e comercialização de suas linhas de produtos, além de influenciar positivamente a atitude e comportamento da liderança e equipes.

“Uma das prioridades será fortalecer e ampliar os projetos de ESG do Grupo. A meta é que a organização reduza ainda mais os impactos ambientais para que a GTEX contribua com o desenvolvimento sustentável”, assegura Talita Santos.