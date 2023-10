Obra causa transtornos e congestiona o trânsito no Jardim Cumbica

Uma obra que está sendo realizada na rua Brigadeiro Mário Perdigão, em Cumbica está causando alguns transtornos aos moradores e pessoas que precisam passar pelo local. Segundo informações, as obras foram iniciadas há um mês e desde então os motoristas sofrem com o congestionamento e passageiros que utilizam do ponto de ônibus do local necessitam ficar entre os cones, máquinas e veículos o que trás riscos à população.



Eles relatam que a situação é preocupante já que falta segurança “O problema é que as obras ficam paradas por dias e os responsáveis não se preocupam em ao menos colocarem as pessoas em segurança. E sem o ponto de ônibus deixam os passageiros expostos ao sol e chuva”, uma moradora relata. Até o momento, a obra não tem um prazo para finalização.

