Crianças em situação de vulnerabilidade vivem dia de festa em espaço infantil

Mais de 60 crianças em situação de vulnerabilidade social curtiram nesta segunda-feira (9) de uma festa oferecida pelo buffet PikTotal, localizado no Centro de Guarulhos. Realizada por meio de parceria entre a empresa e a Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a ação ofertou uma tarde diferente, cheia de alegria, de brinquedos e de comidas gostosas aos pequenos em comemoração ao Dia das Crianças.

A estrutura do espaço inclui piscina de bolinha, minicama elástica, camarim, boliche, arvorismo, tirolesa interna, trenzinho e monitoria. “A felicidade no rosto deles vale mais do que qualquer coisa. É muito bom ver as crianças com saúde, correndo, pulando e brincando aproveitando um espaço todo dedicado a elas”, disse o prefeito Guti, que visitou a festa, brincou com as crianças e conversou com os líderes comunitários presentes na festa.

As crianças residem na comunidade Cidade dos Sonhos, na região do Ponte Alta, integram cerca de 300 famílias atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da região. O prefeito Guti e o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, também participaram da comemoração. “A principal ideia desta parceria, que não utilizou recursos públicos, é proporcionar um Dia das Crianças diferenciado para aquelas que não têm acesso a esse tipo de serviço”, explicou o o prefeito.