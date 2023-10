Primeiro dia da Feira do Estudante atrai milhares de jovens ao Adamastor

A 10ª Feira do Estudante de Guarulhos “Inspiração para Continuar” começou nesta segunda-feira (9), atraindo milhares de jovens que foram ao Adamastor em busca de informações e de orientações sobre carreiras, além do sorteio de várias bolsas de estudos. O evento gratuito, que prossegue nesta terça-feira (10), das 9h às 21h, foi aberto pelo prefeito Guti, em companhia da coordenadora geral da Secretaria Nacional da Juventude, Bruna Paola Castro Lima, e de diversas autoridades municipais.

Ao lembrar que no ano passado a feira ocorreu de forma itinerante em algumas escolas por conta das restrições impostas pela pandemia, o chefe do Executivo comentou: “Fico muito feliz em saber que temos mais de 70 parceiros atuando neste evento e que eles farão o melhor para atender a nossa juventude. Esta é a maior feira que estamos fazendo. Vamos aproveitar para por muita energia aqui e abrir o leque de oportunidades para os estudantes.”

A iniciativa guarulhense também foi elogiada por Bruna. “Parabenizo o município por implantar uma subsecretaria voltada às políticas para os jovens. Vim acompanhar a feira porque é uma ação interessante que dá oportunidades e perspectivas à juventude e que pode servir como experiência para outros municípios brasileiros”, ressaltou a gestora.

O tema escolhido para esta edição da feira foi pensado para todos os jovens, mas, especialmente, para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. “A desigualdade social atrapalha os sonhos da nossa juventude que não têm acesso às oportunidades, por isso, queremos inspirar e aumentar as possibilidades para possibilitar acesso a novas experiências. Este é um espaço de inspiração e tenho certeza que irá impactar e fazer a diferença na vida dos estudantes”, explicou o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa, responsável pela coordenação do evento.

A cerimônia de abertura contou com a participação do secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, do chefe de gabinete, Maurício Segantin, do presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano, e demais membros do Legislativo municipal.

Atrações

O público pôde visitar os mais de 60 estandes de instituições de ensino técnico, superior e profissionalizante, de cursos de idiomas, de entidades do terceiro setor e de órgãos públicos, além de participar de palestras, de oficinas e de dezenas de atividades interativas, como imersão 3D com óculos de realidade virtual, estúdio de podcast, laboratórios de engenharia, de arquitetura, de robótica, entre outros.

O destaque do dia foi o estande mundo da aviação desenvolvido pela Escola de Aviação Civil Companhia das Asas, aberto no período da tarde pelo prefeito Guti. O evento reuniu diversos segmentos da carreira, incluindo simulador de voo, bate-papo com o youtuber e mecânico de aeronaves, Lito Sousa, do canal Aviões e Música, além de palestras com outros profissionais da área.

Acompanhada pelos colegas de classe, Geovana Sandorfy da Silva, de 17 anos, aluna do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual (EE) Professora Alayde Maria Vicente, aprovou a feira. “É a primeira vez que venho e achei bastante interessante para conhecer cursos e faculdades da cidade. Estou focando nos meus estudos e gosto da área da saúde”, disse a estudante, que pretende cursar enfermagem ou psicologia e participou de atividades de primeiros-socorros do curso de enfermagem.

Por sua vez, Diogo Ezequiel Santos Nascimento, de 17 anos, aprovou o estúdio de comunicação. “Amei fazer o podcast. Foi o que mais gostei. A feira é da hora por que tem muita informação e o pessoal é legal”, revelou o aluno da EE Pedro Morcelli, localizada no Jardim Angélica, região do Pimentas.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo. A programação completa pode ser consultada no link https://bit.ly/ProgramacaoEstudante23.