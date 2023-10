GCM resgata oito pássaros silvestres em cativeiro no Jardim Maria de Lurdes

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram na terça-feira (10) oito pássaros silvestres em cativeiro na rua Henrique Garcia, no Jardim Maria de Lurdes. A ação ocorreu durante o patrulhamento pela região com vistas ao descarte irregular de resíduos sólidos, quando foram avistadas as gaiolas com os pássaros penduradas em árvores e anexas a alçapões com o objetivo de novas capturas.

Na averiguação foi constatado pelos agentes que os pássaros silvestres não tinham anilhas, instrumentos de marcação que caracterizam a legalidade da criação. Diante disso, os guardas apreenderam os pássaros e as sete gaiolas com alçapões por configuração de crime ambiental, conforme artigo 29 da Lei 9.605/98, “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”.

Nenhum morador do local assumiu a propriedade dos pássaros, que foram encaminhados ao Centro de Referência em Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê (Cras PET), onde estão sob os cuidados de biólogos e de médicos veterinários para avaliação e posterior soltura.

Os agentes da ambiental ainda resgataram uma serpente do tipo corn snake (cobra-do-milho) albina no Jardim Adriana, que fora encaminhada ao Instituto Butantã, em São Paulo, e uma corujinha-do- mato com ferimento no olho, no Jardim Aliança, que também ficou sob cuidados veterinários no Cras PET.