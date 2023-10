Prefeitura abre mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas

A Prefeitura de Guarulhos recebe a partir desta quarta-feira (11) inscrições para mais de mil vagas em 17 opções de cursos gratuitos, em parceria com a empresa Proed Brasil. As inscrições seguem enquanto houver vagas disponíveis e devem ser feitas por WhatsApp (11) 9-4819-5723 ou (11) 9-5997-8884.



As aulas acontecerão de forma online com início imediato após a inscrição.



Cursos disponíveis



Informática: Access 2016 – 20 horas; AutoCad 2D e 3D – 50 horas; Bitcoin – 2 horas; Canva – 30 horas; Como ser um youtuber – 4 horas; Criação de aplicativos para Android e IOS – 80 horas; Criação de game profissional – 100 horas; Criação de loja virtual – 4 horas; Dropshipping – 40 horas; Excel básico e avançado – 26 horas; JavaScript – 30 horas; e PhotoShop CC – 22 horas.

Idiomas: Inglês do zero à fluência – 100 horas; e Espanhol – 110 horas.

Outros: Jornalismo – 75 horas; Auxiliar de veterinário – 80 horas; e Massagem modeladora – 40 horas.



