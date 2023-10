Obras alteram acesso à pista local da Via Dutra na altura do Água Chata a partir deste domingo

A Prefeitura de Guarulhos informa que a partir deste domingo (15), o acesso à via local da rodovia Presidente Dutra, no km 208, 300, sentido Rio de Janeiro, próximo ao bairro Água Chata, será fechado para obras. Sob responsabilidade da concessionária CCR RioSP, a intervenção para ampliação da capacidade do tráfego na região inclui a implantação de novas pistas marginais e a ampliação das pistas expressas da rodovia.

Com o objetivo de garantir a segurança dos colaboradores e dos motoristas que trafegam pela via, serão realizadas alterações no tráfego da região. Para quem precisar ingressar na via local, o tráfego será desviado para um acesso provisório, em frente à base da Polícia Rodoviária Federal, atendendo, principalmente, os moradores do bairro Água Chata. A via local, que atualmente é de pista simples, será alterada para mão-dupla.

A concessionária reforça o pedido para que os motoristas respeitem a sinalização implantada no local. A previsão é que o trabalho seja concluído em quatro meses. Após o término da obra, o acesso será reaberto aos motoristas.