Saúde Agora abre quatro UBSs para vacinação e outros serviços neste sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap, Jardim Cabuçu, Ponte Alta e Jurema abrirão neste sábado (14) pelo programa Saúde Agora para prestar atendimento aos munícipes das quatro regiões de Guarulhos (Centro, Cantareira, São João/ Bonsucesso e Pimentas/Cumbica). As UBS funcionarão das 8h às 16h.

Consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Não necessitam de agendamento vacinação, testagem rápida para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos.

Devido ao Outubro Rosa, todas as quatro UBS realizarão ações de educação em saúde para conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. As UBS Cabuçu e Ponte Alta também farão orientações sobre métodos contraceptivos, gravidez na adolescência e seus impactos e planejamento familiar, enquanto a UBS Jurema reforçará os cuidados em saúde bucal com foco na prevenção às cáries.

Multivacinação

Vale destacar que todas as UBS de Guarulhos estão com a campanha de multivacinação em andamento até o dia 31 de outubro. É importante que pais ou responsáveis por crianças de zero a menores de 15 anos, ou seja, com 14 anos, 11 meses e 29 dias, levem-nas à UBS mais próxima – exceto à Cavadas, que passa por reformas – ou ao Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro), para que a carteirinha de vacinação seja revisada e recebam as doses em atraso ou que necessitem de reforço.

Serviço

UBS Parque Cecap: Rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Cecap

UBS Jardim Cabuçu: Rua Existente, 110, Cabuçu

UBS Ponte Alta: Rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Jurema: Rua Primeira Cruz, 104 – Parque das Nações