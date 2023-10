Terminal Pimentas tem apagão após fortes chuvas

Com as fortes chuvas na noite de ontem, o Terminal Pimentas na Estrada Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira no bairro dos Pimentas teve a energia prejudicada por volta das 22h40.



De acordo com informações de passageiros, assim que começou a chover houve o apagão dentro do local, eles acreditam que seja referente a também os fortes raios. Não há informações se a situação foi normalizada.

