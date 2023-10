Os moradores da rua Pérola, no Parque Maraba próximo a avenida Emilio Ribas denunciam um terreno abandonado no local que virou ponto de descarte incorreto de lixos e entulhos. Além disso, a quantidade de animais e insetos como pombos e ratos estão prejudicando os moradores, principalmente aqueles que possuem crianças. Ainda de acordo com eles, o descaso com o lugar faz com que facilite até mesmo para usuários de drogas usarem o terreno.

